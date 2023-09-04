По аеродромах Енгельс та Дягілєво били “Стрижі”, – ГУР

В українській військовій розвідці визнали, що удари по аеродромах “Дягілєво” та “Енгельс” у грудні 2022 року завдавалися безпілотниками Ту-141 “Стриж”. Про це повідомили у фільмі Головного управління розвідки “Збиті льотчики Росії“.

Розвідники заявили, що “Дягілєво” та “Енгельс” були атаковані “Стрижами”, які були начинені вибухівкою.

На першому аеродромі було пошкоджено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС та бомбардувальник дальньої авіації Ту-22М3.

В Енгельсі ж ушкодження отримали два Ту-95МС.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Сили оборони не можуть полювати за цими ракетоносіями у повітрі, оскільки вони запускають ракети по Україні з відстані 1000 км і більше.

Ту-141 “Стриж” був розроблений у 1970-х роках та вироблявся на Харківському авіазаводі. Цей великий безпілотник (довжина – 14,3 метра, розмах крил – 3,88 м) здатний розвивати швидкість до 1100 км/год та летіти на 1000 км.