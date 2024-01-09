Політика

“Планові відключення не передбачаються” – Шмигаль

9 Січня 2024 18:23
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Шмигаль, відключення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі контрольована, а планові відключення не передбачаються. Водночас влада готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.

Про це посадовець повідомив під час засідання уряду 9 січня.

“Ключовий безпековий елемент — енергетика. Напередодні зими провели величезний обсяг відновлювальних робіт, це допомагає зберігати енергетичну стійкість під час масованих ворожих атак та під час негоди”, — зазначив Шмигаль.

Прем’єр підкреслив, що останні обстріли не завдали суттєвої шкоди українській енергетичній системі — ситуація контрольована, є запас міцності, а планові відключення не передбачаються.

Посадовець також вказав, що у зв’язку з низькими температурами споживання електроенергії стрімко зростає і станом на ранок на 6 відсотків перевищило показники попередньої доби.

“Додаткові навантаження збільшують ризик аварій. Тому потребуємо солідарного заощадження з боку всіх українців”, — наголосив глава уряду.


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