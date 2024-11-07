Північнокорейські війська у Курській області понесли перші втрати, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що північнокорейські військові вже зазнали перших втрат в боях проти ЗСУ в Курській області.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти.

За словами президента, на території Курської області наразі перебувають близько 11 000 солдатів із КНДР. Деякі з них уже вступили в бойові дії проти українських військових, що призвело до втрат серед північнокорейського контингенту.

Зеленський також висловив занепокоєння, що Росія може збільшити кількість північнокорейських військових, якщо Захід не відреагує рішучими діями.

“Якщо ми не будемо використовувати політичний тиск і відповідну зброю, то наступним кроком може бути набагато більше використання північнокорейського контингенту. Тому що Путін завжди дивиться, яка реакція світу. Я вважаю, на сьогодні вона недостатня”, – сказав він.