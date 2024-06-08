Північна Осетія вперше зазнала атаки безпілотників

Російське Міноборони повідомило, що близько 8:40 засоби ППО “знищили над Північною Осетією” безпілотник літакового типу.

Безпілотники вперше атакували Північну Осетію

За півгодини глава регіону Сергій Меняйло заявив, що дронів було три і сили ППО збили їх у Моздоку. Їхньою метою був військовий аеродром, стверджує глава Північної Осетії.

За його словами, жертв і руйнувань немає.

ЗМІ зазначають, що Північну Осетію атакували вперше, принаймні Міноборони РФ до цього не доповідало про знищення безпілотників у цьому регіоні. Відстань між Осетією і лінією фронту – близько 700 км по прямій.