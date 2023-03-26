Політика

Північна Македонія планує передати Україні 12 бойових гелікоптерів

26 Березня 2023 13:11
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вертоліт, македонія, допомога

Міністерка оборони Північної Македонії Слав’янка Петровська повідомила, що македонський уряд запропонує передати Україні 12 вертольотів Мі-24. 

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу Alsat, її цитує видання Nezavisen.

Петровська зазначила, що Генштаб Північної Македонії завершив аналіз того, чи може країна надати Україні вертольоти Мі-24. За словами міністерки, на засіданні уряду в середу винесуть пропозицію про ухвалення відповідного рішення.

Вона підкреслила, що це рішення не вплине на боєздатність армії Північної Македонії.

“Вся техніка, яка наразі передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна, і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується термін експлуатації”, – сказала Петровська.

Крім того, Міністерство обороникраїни придбає нові багатоцільові вертольоти, ймовірно, вісім одиниць.


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