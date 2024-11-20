Суспільство

Північна Корея направила впливового генерала для керівництва військами в РФ – WSJ
20 Листопада 2024 14:26
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

Генерал Кім Йон Бок очолив північнокорейські війська в Росії. 

Про це пише  The Wall Street Journal .

Генерал-полковник Кім Йон Бок, один із десяти ключових військових лідерів Північної Кореї та постійний помічник Кім Чен Ина, направлений до Росії для керівництва контингентом КНДР.  

Кім Йон Бок, раніше маловідомий громадськості, обіймав посаду командира спецпризначенців КНДР, через що уникав публічності. Нині він став найвищим представником військового керівництва КНДР у Росії, де, за даними, розгорнуто понад 11 тисяч північнокорейських військових для підтримки російських операцій проти України.  

Офіційні особи України та Південної Кореї підтверджують присутність генерала в Росії. Основним його завданням є інтеграція північнокорейських підрозділів у російські сили, отримання бойового досвіду та підготовка до можливих подальших місій.  

Хоча генерал-полковник Кім, ймовірно, не братиме участі у бойових діях особисто, його відрядження до Росії демонструє зростаючу співпрацю між Москвою та Пхеньяном. Північна Корея активізувала свою військову підтримку Росії після червневого візиту Володимира Путіна до Пхеньяна, коли було укладено угоду про взаємну оборону.  

Генерал Кім регулярно супроводжував Кім Чен Ина на військових навчаннях і під час візитів до постраждалих районів. Його роль як третьої особи в ієрархії армії КНДР стала відомою лише цього року.  

За повідомленнями, Кім Йон Бок прибув до Росії разом із першою партією з 500 офіцерів КНДР, яка була відправлена після укладення домовленостей між обома країнами.


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