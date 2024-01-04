Політика

Південна Корея та США провели військові навчання біля кордону з КНДР

4 Січня 2024 07:49
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навяання, корея, сша

Війська Південної Кореї та США провели спільні навчання з бойовими стрільбами поблизу кордону з Північною Кореєю із застосуванням важкого озброєння.

Про це пише Reuters.

За інформацією, навчання південнокорейської механізованої піхотної бригади та бронетанкової бригади армії США мали перевірити та підвищити боєздатність, імітуючи ворожу агресію. За словами південнокорейської армії, навчання тривали протягом тижня — з 29 грудня і до 4 січня.

Союзники різко збільшили масштаби та інтенсивність спільних навчань минулого року на тлі ескалації напруженості на Корейському півострові, оскільки Пхеньян випробував як балістичні ракети великої дальності, так і тактичну зброю, призначену для ураження цілей на півдні та в Тихому океані.

США також розгорнули більше військових засобів поблизу Корейського півострова, зокрема атомний ракетний підводний човен, авіаносці та великі бомбардувальники.

Північна Корея назвала спільні навчання “безрозсудними військовими маневрами” та висміяла Південну Корею за підтримку “амбіцій Вашингтона”.

“2024 рік є роком найвищого ризику конфлікту”, — йдеться в коментарі офіційного інформаційного агентства КНДР.

У спільних навчаннях США та Південна Корея залучили понад 110 одиниць великої бойової зброї: танки південнокорейської армії, зенітну артилерію та бойові землерийні машини за підтримки штурмовиків і бойових броньованих машин США.

Військово-морські сили Південної Кореї також провели тренування із залученням есмінців, фрегатів і корветів.


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