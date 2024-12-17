Політика

Пісторіус: Німеччина готова відігравати роль у потенційній мирній угоді між Україною та РФ
17 Грудня 2024 08:47
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німеччина, україна
Борис Пісторіус / Фото з відкритих джерел

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна може відіграти важливу роль у забезпеченні можливої мирної угоди між Україною та Росією, хоча формат цієї участі поки що не визначений.

Про це він сказав журналістам у Берліні, пише Reuters.

Виступаючи перед журналістами в Берліні, Пісторіус підкреслив, що говорити про розміщення військ в Україні наразі передчасно, адже відсутні як переговори, так і режим припинення вогню.

За словами міністра, у разі початку мирного процесу ООН, НАТО і ЄС мають спільно обговорити механізми підтримання перемир’я. Німеччина, як провідна економіка Європи, могла б відіграти “певну роль” у цьому процесі, зазначив Пісторіус.

Конкретні деталі щодо можливої ролі Німеччини залишаються невизначеними. Все залежатиме від параметрів припинення вогню та умов мандату миротворчих сил, які повинні погодити обидві сторони конфлікту.


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