Пісторіус: Німеччина готова відігравати роль у потенційній мирній угоді між Україною та РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна може відіграти важливу роль у забезпеченні можливої мирної угоди між Україною та Росією, хоча формат цієї участі поки що не визначений.

Про це він сказав журналістам у Берліні, пише Reuters.

Виступаючи перед журналістами в Берліні, Пісторіус підкреслив, що говорити про розміщення військ в Україні наразі передчасно, адже відсутні як переговори, так і режим припинення вогню.

За словами міністра, у разі початку мирного процесу ООН, НАТО і ЄС мають спільно обговорити механізми підтримання перемир’я. Німеччина, як провідна економіка Європи, могла б відіграти “певну роль” у цьому процесі, зазначив Пісторіус.

Конкретні деталі щодо можливої ролі Німеччини залишаються невизначеними. Все залежатиме від параметрів припинення вогню та умов мандату миротворчих сил, які повинні погодити обидві сторони конфлікту.