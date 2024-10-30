Після завершення служби військовий має повернути частині лише дві речі: рішення Міноборони

Міністерство оборони змінює підхід до обліку майна, яка надається військовослужбовцям для несення служби. Якщо раніше після завершення служби військовослужбовцям доводилося здавати велику кількість майна у військову частину, то тепер список речей, які необхідно повернути по завершенню служби скоротився всього до двох пунктів.

Про нововведення на своїх сторінках у соцмережах поінформував міністр оборони України Рустем Умєров – передають регіональні новини.

Яке майно потрібно здати після завершення служби

Відповідно до рішення Міноборони, тепер військовослужбовець зобов’язаний повернути при завершенні служби лише бронежилет та каску. Таким чином оборонне відомство вирішило спростити звітування за майно, яке перебуває у розпорядженні військовослужбовців. Ці зміни були затверджені наказом міністра.

Керівник Міноборони нагадав, що раніше військовим після служби доводилося повертати спальні мішки, фляги, кармати та інші речі. Тепер іони будуть залишатися у бійців. Тож під час служби їм не доведеться думати, як зберегти це майно, аби здати потім у частину. Таким чином, як наголосив Рустем Умєров, військовослужбовці будуть мати можливість більше сфокусуватися на виконанні бойових завдань.

Міністр додав, що відомство продовжить працювати над спрощенням системи забезпечення військових, аби таким чином підвищити їхню ефективність.

Реформа речового забезпечення військових

Міноборони оголосило про початок комплексного перегляду специфікацій речового майна військових 21 жовтня цього року.

Заступник керівника Міноборони Дмитро Кліменков зазначив, що у сучасних умовах ведення війни постійно необхідно впроваджувати нові підходи. В тому числі і щодо речового забезпечення.

Представник Міноборони наголосив, що відомства постійно працює над тим, щоб українські захисники отримували забезпечення, яке б найкращим чином відповідало усім викликам на полі бою. Розробка специфікацій та техумов для речового майна військовослужбовців належить до повноважень Головного управління матеріального забезпечення.

Кліменков запевнив, що наразі триває робота над покращенням спорядження у всіх родах військ української армії. Для цього представники відомстві проводять зустріч із військовослужбовцями різних підрозділів, щоб зрозуміти їхні потреби та напрацювати варіанти для покращення їхнього спорядження та речового забезпечення.