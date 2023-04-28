Суспільство

Після вбивства мирних жителів в Україні МО РФ опублікувало ганебний пост

28 Квітня 2023 12:13
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Російська влада і представники військового командування поки що офіційно не коментували нічний ракетний обстріл України, жертвами якого стали понад десять осіб, включно з двома дітьми.

Однак у телеграм-каналі російського оборонного відомства через кілька годин після обстрілу було опубліковано пост із фотографією запуску ракети та підписом “Точно в ціль”.

За даними на цей час жертвами обстрілу українських міст у ніч на п’ятницю стали 13 людей.

У місті Умань на Черкащині ракетним ударом пошкоджено близько десятка багатоквартирних будинків, в одному з них повністю обрушився під’їзд. Відомо про 11 загиблих, включаючи дитину 2009 року народження. 17 людей постраждали. У місті оголошена триденни жалоба.

У Дніпрі загинули жінка та трирічна дитина, троє людей постраждали.

У місті Українка на Київщині уламки ракети врізалися в житловий будинок, постраждала дівчинка.


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