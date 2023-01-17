Після інциденту з фанатами Путіна на Australian Open заборонили прапори Росії та Білорусі

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу заборонили приносити прапори Росії та Білорусі після інциденту у перший день турніру.

Російський прапор з’явився на трибунах під час матчу між росіянкою Каміллою Рахімовою та українкою Катериною Байндль. Українські вболівальники стверджують, що українську тенісистку провокували та дражнили, після чого вони викликали охорону та поліцію.

Повідомляється, що група вболівальників на трибунах підтримувала тенісистку країни-агресора із прапором РФ та зображенням кремлівського диктатора Володимира Путіна на футболці.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко в “Твіттері” закликав організаторів дотримуватись умов нейтрального прапора, а сама Байндль відповіла на корті своєю перемогою над росіянкою – 5:7, 7:6, 1:6.

У другому колі Australian Open опоненткою Катерини стане американка Кеті Макнеллі (№94 WTA).

“Прапори Росії та Білорусі тепер заборонені. Заборона набуває чинності негайно”, – йдеться у заяві організаторів Australian Open.

За їхніми словами, спочатку вони дозволяли вболівальникам проносити прапори за умови, що жодних порушень та провокацій не буде.

“Це вкрай небезпечно, війна триває”, – цитує одного із фанатів австралійська газета The Age. – Це невеликий корт, вони [з прапорами] були дуже близькими до гравців, тому я відчував елемент залякування”.

Та сама газета цитує одного з російських уболівальників, він каже, що вони просто підтримували співвітчизницю: “Комусь могло здатися це неприємним, але ми просто вболівали. Не було ні глузувань, ні неповаги”.

Через війну в Україні у квітні 2022 року росіянам та білорусам заборонили брати участь в “Вімблдоні”. “Вімблдон” став першим і єдиним турніром “Великого шолома”, який вдався до подібних обмежень. Згодом організаторів турніру за недопуск росіян оштрафували.