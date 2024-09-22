Після атаки на арсенал ЗС РФ у Тихорецькому районі Кубані заборонили польові роботи

У Тихорецькому районі Краснодарського краю тимчасово заборонили польові роботи після атаки безпілотників, унаслідок якої сталися вибухи на місцевому військовому складі та виникла пожежа. Про це повідомив голова Тихорецького району Анатолій Перепелин.

Він уточнив, що польові роботи будуть заборонені в зоні 10 кілометрів від місця події «до повного обстеження територій на предмет наявності вибухонебезпечних предметів».

«Про зняття заборони повідомимо додатково», – додав Перепелин.

Українські безпілотники атакували Тихорецьк у ніч на 21 вересня. Генштаб ЗСУ на наступний день після атаки підтвердив її проведення і повідомив, що в результаті було уражено російський військовий склад «Тихорецьк». За даними української сторони, це одна з найбільших баз зберігання боєприпасів російської армії, які вона використовує у війні проти України.

Унаслідок атаки на складі сталися вибухи, оскільки здетонували деякі припаси, які там були, і почалася пожежа. Жителів селища, розташованого поруч із місцем події, евакуювали в найближчі населені пункти, у самому Тихорецьку розгорнуто пункт тимчасового розміщення.