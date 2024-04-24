Суспільство

Після атаки дронів у Смоленській області виникли пожежі на паливно-енергетичних об’єктах

24 Квітня 2024 07:50
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рф, дрони
Дрон / Getty Images

У ніч на 24 квітня у Смоленській області після атаки дронів виникли пожежі на паливно-енергетичних об’єктах на території Смоленського та Ярцевського району Смоленської області.

Про це повідомив губернатор Смоленської області Василь Анохін, ASTRA, “РИА Новости“.

“Цілком ймовірно, що внаслідок атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об’єктах на території Смоленського та Ярцевського району сталися загоряння. МНС на місці ліквідовують наслідки. Прошу зберігати спокій і не піддаватися паніці”.

Місцеві жителі повідомляють, що горить нафтопереробний завод у районі сіл Роздорове і Пригірське і публікують відео. 

За їхніми словами, було чути щонайменше 4-5 вибухів.


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