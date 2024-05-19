Два регіони РФ і Севастополь атаковано безпілотниками

Кілька російських регіонів зазнали атак БПЛА в ніч на неділю, 19 травня, пишуть російські ЗМІ. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив про двох постраждалих у селі Петрівка внаслідок “атаки ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе”. Пізніше Гладков повідомив про те, що атаці БПЛА піддалося село Мале Городище. Унаслідок падіння дрона загорілася покрівля храму Сергія Радонезького, постраждалих немає, заявив губернатор.

Щонайменше 10 українських безпілотників було придушено в Слов’янському і Кущевському районах Краснодарського краю, стверджують в оперативному штабі регіону. Там же заявили, що один із дронів упав на території нафтопереробного заводу в Слов’янську-на-Кубані, “загорянь не зафіксовано”. При цьому Telegram-канал Astra з посиланням на повідомлення місцевих жителів пише про вибухи на території НПЗ, а також про те, що дрони атакували військовий аеродром у місті.

Ракетну атаку було відбито і в окупованому Севастополі, повідомив призначений Росією “губернатор” міста Михайло Развожаєв. “Наразі до служби 112 надходять повідомлення про осколки, що впали, і суббоєприпаси”, – написав Развожаєв. Українські ЗМІ повідомляють, що в Севастополі уражено російський корабель.

Крім того, про кілька “сильних ударів” і пожежу на нафтобазі у Виборзі Ленінградської області, яка послідувала за ними, повідомили жителі міста, пише місцевий Telegram-канал VyborgGo. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що “бавовна” на території виборзької нафтобази сталась “у зв’язку з використанням піротехнічних засобів”, а інформація про атаку БПЛА “не відповідає дійсності”.