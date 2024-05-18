Політика

Президент Грузії наклала вето на аналог російського закону про “іноагентів”

18 Травня 2024 18:40
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грузія
Масовий протест біля парламенту Грузії проти ухвалення закону про "іноземних агентів". Тбілісі, 6 березня 2023 року / Фото Reuters

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила, що наклала вето на закон “Про прозорість іноземного впливу”, який парламент Грузії ухвалив у трьох читаннях. Вона від самого спочатку обіцяла це зробити, але її рішення недостатньо, щоб не допустити набрання чинності законом, який грузинська опозиція і західні країни порівнюють із російським репресивним законодавством про “іноземних агентів”.

“Я наклала вето на “російський” закон. Цей закон за своєю суттю, за своїм духом – російський закон, який суперечить нашій конституції й усім європейським стандартам і, тим самим, являє собою перешкоду на нашому європейському шляху”, – заявила президент.

За її словами, сьогодні ж вето буде передано до парламенту.

“Цей закон не підлягає жодним змінам і поліпшенням….Цей закон має бути скасований”, – заявила президент.

Зазначимо, що у правлячої партії мільярдера Бідзіни Іванішвілі “Грузинська мрія” достатньо голосів у парламенті, щоб подолати вето Зурабішвілі.


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