Політика

Генштаб ЗСУ: Противник продовжує атакувати наші позиції, триває бій у районі Вовчанська

18 Травня 2024 17:25
генштаб
Панорама Вовчанська / Фото з телеграм-каналу @rozvidka_noem

На Харківському напрямку ворог за підтримки авіації атакував у районах Липців та північно-західніше Зеленого, триває бій у районі Вовчанська.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На даний час (на 16:00 зкч) загальне число бойових зіткнень на цьому напрямку сягнуло 10, при цьому російські окупанти намагалися покращити тактичне положення вісім разів, наші підрозділи у свою чергу – двічі. Поблизу Зеленого ворожі літаки скинули ще три керовані авіабомби.

На Куп’янському напрямку противник здійснив уже сім спроб штурмових дій, зокрема в районі населеного пункту Синьківка. Ще на одній ділянці контратаку проводять українські воїни. Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони.

“Противник, використовуючи перевагу в кількості особового складу, продовжує атакувати наші позиції”, – йдеться у повідомленні Генштабу.


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