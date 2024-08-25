Політика

Після арешту Дурова російським чиновникам наказали видалити листування в Telegram
25 Серпня 2024 18:05
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Telegram, росія
Росіяни вийшли до посольства Франції в Москві з паперовими літачками (символом Telegram) / Фото ТАСС

Російським чиновникам надійшло доручення видалити службове листування в Telegram.

За даними джерел «Бази», таке доручення надійшло співробітникам низки силових відомств, а також чиновникам адміністрації президента і Уряду Росії. Крім того, за словами джерел, таку вказівку було дано і вищим чинам Міноборони РФ, а також деяким великим бізнесменам.

Водночас частина опитаних «Базою» чиновників заявила, що їм вказівки про видалення листувань не надходили. Утім, такі вказівки від начальства вони очікують уже в прийдешній понеділок-вівторок.

При цьому в Росії ходять чутки про швидке блокування Telegram. Минулого тижня в роботі месенджера спостерігався збій, який фахівці пояснили доналаштуванням системи блокувань.

Раніше, після затримання засновника Telegram Павла Дурова в паризькому аеропорту, французькі ЗМІ з посиланням на джерело, близьке до слідства, заявили, що французькі спецслужби домагатимуться доступу до листувань у Telegram, пов’язаних зі злочинними співтовариствами, а також із санкційними компаніями та особами.


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