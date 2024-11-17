Політика

Пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей – Зеленський
17 Листопада 2024 13:31
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F-16, зеленський, ппо
Володимир Зеленський на фоні літака F-16 під час привітання воїнів у День Повітряних сил Збройних сил України 4 серпня 2024 року / Фото ОПУ

Впродовж тижня агресор застосував майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів. Проо це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей”, – написав він у соцмережі.

Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях.

“Російські терористи вкотре хочуть залякати нас холодом та відсутністю світла. Знову повторюючи свої дії та намагаючись отримати від них результат. Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло”, – зазначив український лідер.


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