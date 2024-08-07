Підтверджено факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого

Український військовослужбовець “Азову” Олександр Іщенко помер у російському полоні через “закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом”.

Про це повідомив заступник командира бригади Святослав Паламар “Калина” у Facebook.

“Це не просто ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву, по тим принципам та цінностям, які ми відстоюємо на фронті”, – написав Паламар.

У документах, оприлюднених зі згоди дружини закатованого героя Олени, йдеться, що Олександр загинув унаслідок шоку, множинних переломів ребер, закритої тупої травми грудної клітини та ушкоджень внаслідок контакту з тупим предметом.

“Про цей випадок мають знати всі: від США до Китаю. Вбивства українських військовополонених мають стати темою номер один у світових ЗМІ та на порядку денному міжнародних організацій. Лише розголос, тиск на росіян та повернення наших полонених додому можуть зупинити ці вбивства”, – додав Паламар.

Олександр Іщенко служив водієм у “Азові”, куди мобілізувався 27 лютого 2022 року. Йому було 55 років. До війська вступив на початку повномасштабного вторгнення РФ, обороняв Маріуполь. У травні 2022 року потрапив у російський полон.

З вересня 2022 року Олександра та 23 бійців “Азову” судили за сфабрикованими справами, чоловіків звинувачували у тероризмі та спробі повалення влади.