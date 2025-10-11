Підтримка медичної галузі від PepsiCo

В умовах війни українська медична система потребує постійної підтримки та модернізації. PepsiCo Ukraine демонструє відповідальний підхід до соціальних ініціатив, спільно з благодійними партнерами реалізуючи масштабні проєкти допомоги дитячим медичним закладам України.

Національний проєкт “Тепло для немовлят”: врятовані життя найменших

Компанія разом з Благодійним фондом “Благомай” забезпечила медичні заклади 41 сучасним інкубатором та 2 реанімобілями. Кожна десята дитина в Україні народжується передчасно, а з початком повномасштабного вторгнення ця статистика погіршилась. Неонатальні інкубатори японського виробництва забезпечують оптимальний мікроклімат, терморегуляцію та контроль життєво важливих показників новонароджених.

Результати проєкту в регіонах

Миколаївська обласна дитяча лікарня отримала одну з найсучасніших моделей інкубаторів та реанімобіль для виїзної бригади інтенсивної терапії від компанії PepsiCo. За словами медиків, щодня в закладі перебувають 5-6 пацієнтів вагою від 500 грамів, які потребують тривалого лікування в інкубаторах понад місяць.

Дніпропетровський регіональний медичний центр, де щороку народжується майже 3500 дітей, отримав життєво необхідне обладнання для заміни застарілих інкубаторів. Відсоток передчасних пологів у закладі становить близько 12%, що підкреслює критичну важливість якісного обладнання.

Хірургічне обладнання для Вишневого: нові можливості лікування

PepsiCo та БФ “Благомай” забезпечили Вишнівську міську лікарню комплексним хірургічним обладнанням. Передані 16 одиниць сучасної техніки включають:

автоклав;

наркозно-дихальний апарат;

дефібрилятор;

відеоларингоскоп;

монітори життєво важливих показників.

Мешканці Вишневого та внутрішньо переміщені особи отримають доступ до якісних хірургічних послуг безпосередньо в своєму регіоні.

Технічні можливості нового обладнання

Переданий комплекс включає ультрафіолетову камеру для стерилізації, аквадистилятор для підготовки медичних розчинів та сучасні освітлювачі для операційних. Дефібрилятор та відеоларингоскоп значно розширюють можливості надання екстреної допомоги та проведення складних втручань.

Мільйонні інвестиції в “Охматдит”: відновлення дитячої медицини

Завод PepsiCo у партнерстві з БФ “Твоя опора” виділила 1 мільйон доларів на відновлення Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, який знаходиться на території НДСЛ «Охматдит» і зазнав значних руйнувань унаслідок ракетного удару. Ця інвестиція демонструє довгострокову відданість компанії розвитку української медицини та підтримці найвразливіших пацієнтів.

Відновлення одного з провідних дитячих медичних центрів країни критично важливе для забезпечення спеціалізованої допомоги дітям з усієї України. Фінансування спрямоване на придбання необхідного обладнання та реанімобілів.

Системний підхід до медичної допомоги

У 2023 році компанія спрямувала 200 мільйонів гривень на благодійні ініціативи, значна частина яких спрямована на підтримку медичної галузі. Системний підхід включає як екстрену допомогу, так і довгострокові проєкти модернізації медичних закладів.