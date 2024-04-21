Кримінал

Підозрюваних у вбивстві поліцейського перевіряють на причетність до ДРГ

21 Квітня 2024 18:55
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Підозрювані у розстрілі поліцейських на Вінниччині мали намір втекти за кордон, повідомили в Нацполіції.

“Всі сили і підрозділи поліції були задіяні до розкриття злочину і встановлення місцезнаходження нападників. В результаті складної та успішної поліцейської операції нападники були затримані. Вони переховувались у покинутій будівлі на території Одеської області і мали намір виїхати за кордон України”, – повідомили в НПУ.

Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати. Проте, чи це так, встановлює слідство.

Також разом зі співробітниками Служби безпеки України перевіряється їхня причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали автомобіль зловмисників. В автомобілі були зафіксовані сліди крові, які свідчили про те, що один з нападників був поранений. Також поліцейські вилучили скривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази.

Триває слідство у справі про вбивству поліцейського на Вінниччині / Фото НПУ

Зараз вирішується питання щодо оголошення затриманим особами про підозру та обрання запобіжних заходів.


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