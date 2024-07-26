Правоохоронці розповіли деталі вбивства Ірини Фаріон

Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон, якого затримали 25 липня у Дніпрі, оголосили про підозру.

Про це повідомили на брифінгу МВС.

Йому оголосили про підозру з ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Там також зазначили, що клопотатимуть, аби суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За цією статтею фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення.

Міністр Внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що правоохоронці провели декілька слідчих експериментів. Для розслідування були задіяні сотні правоохоронців, які “прочесали” сотні гектарів лісу, будинки, опитали свідків та переглянули камери “Безпечного міста” та приватних. Деякі камери були відключені.

На місці злочину знайшли кулю зі спортивною гільзою. Ці патрони були завезені в 2017-2018 році. Це небойова куля, місце її придбання встановлюють. Клименко з цього робить висновок, що зброю, можливо, було куплено на “чорному” ринку.

Правоохоронці вважають, що саме затриманий був виконавцем злочину, а не перебував на місці убивства для відволікання уваги.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон прибув до Львова 9 липня, де через “Букінг” того ж дня зняв квартиру.

Потім він винайняв ще дві кварири – 14 липня і 18 липня. Усі вони були з балконами. Останнє житло він орендував за день до вбивства.

Речі, в яких буде скоєно вбивство, – окуляри, панаму, блайзер, шорти, сумку і навіть накладну бороду – підозрюваний переслав сам собі через “Нову пошту” і отримав їх у Львові.

Хлопець увесь час міняв одяг на різних етапах злочину – під час розвідки, злочину та після його скоєння. Бороду він так і не використав.

Під час замаху Фаріон очікувала на таксі біля свого під’їзду. Вона стояла на місці й не рухалася. У цей час кілер підійшов до неї і вистрілив.

Він стріляв із дистанції не більше ніж два метри, заявив глава МВС на брифінгу.

З місця злочину хлопець утік, а за 2 дні поїхав потягом до Дніпра.

Наразі поліція перевіряє зв’язки вбивці Фаріон у неонацистських колах на території Росії, а також його зв’язки в Україні та мотиви скоєння злочину.

