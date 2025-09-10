Підозрюваному у вбивстві двох підлітків на Вінниччині оголосили про підозру

На Вінниччині оголосили підозру 23-річному колишньому вчителю, якого затримали за підозрою у вбивстві двох школярів.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

“Зловмисника – місцевого 23-річного жителя, затримали у полі за 5 км від місця злочину. Ним виявився колишній учитель одного із потерпілих. Знаряддя злочину вилучено. Поліцією розглядається декілька версій злочину, серед яких – конфлікт між ексвикладачем та учнем”, – йдеться у повідомленні.

Справу розслідують за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб). Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічний термін.