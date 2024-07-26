Кримінал

Підозрюваного у вбивстві Фаріон взяли під варту на два місяці
26 Липня 2024 18:51
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У Львові обирають запобіжний захід підозрюваному в убивстві Фаріон / Фото Укрінформ

Суд Львова обрав запобіжний захід 18-річному жителю Дніпра, якого підозрюють в убивстві громадської діячки, мовознавиці Ірини Фаріон, – два місяці під вартою без права внесення застави.

Про це передає Укрінформ з посиланням на пряму трансляцію з залу суду.

Підозрюваний перебуватиме в слідчому ізоляторі до 22 вересня 2024 р.

Такий запобіжний захід пропонували прокурори.

Адвокат, якого залучили до справи батьки підозрюваного, наполягав на тому, що немає переконливих доказів причетності його підзахисного до злочину, і просив про цілодобовий домашній арешт з носінням засобу електронного контролю.

Підозрюваному інкримінують ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Увечері 19 липня у Львові було скоєно замах на Ірину Фаріон. Унаслідок поранення в скроню вона померла у лікарні.

25 липня стало відомо, що ймовірного вбивцю Фаріон затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний хлопець.


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