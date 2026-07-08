Підозрювана у вибуху в Монако законно вʼїхала в Україну: ДПСУ пояснила, чому її пропустили

Державна прикордонна служба України заявила, що громадянка України, підозрювана у резонансному злочині в Монако, вʼїхала на територію України законно через один із пунктів пропуску.

У ДПСУ пояснили, що на момент перетину державного кордону 1 липня 2026 року жодних обмежень чи обставин, які могли б стати підставою для відмови у пропуску цієї громадянки, не було.

Під час проходження прикордонного контролю також не було спрацювань баз даних, зокрема Інтерполу, щодо перебування жінки в розшуку.

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У прикордонній службі наголосили, що всі пункти пропуску через державний кордон України підключені до бази даних Інтерполу. Це дозволяє миттєво перевіряти осіб, автомобілі та документи, які перебувають у міжнародному розшуку на момент перетину кордону.

У ДПСУ підкреслили, що служба діє на підставі, в межах повноважень і у спосіб, визначені Конституцією та чинним законодавством України.

Йдеться про справу громадянки України Анастасії Березовської, яку правоохоронні органи Монако підозрювали у причетності до вибуху біля житлового будинку в князівстві. Внаслідок атаки постраждали український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, жінка та дитина.

За даними західних медіа, Інтерпол видав “червоне повідомлення” щодо Березовської вже після вибуху. The Guardian писав, що це сталося 3 липня, тоді як, за заявою ДПСУ, вона перетнула український кордон 1 липня.

7 липня СБУ та українські правоохоронці повідомили, що тіло Березовської знайшли в Україні. У справі затримали двох чоловіків, серед них — офіцера української воєнної розвідки та колишнього правоохоронця. AP із посиланням на СБУ писало, що один із затриманих заявив про самостійні дії без відома керівництва.

Правоохоронці України заявили, що продовжують розслідування, зокрема встановлюють замовників та організаторів вибуху в Монако. СБУ також повідомляла, що передала наявну інформацію компетентним органам князівства.