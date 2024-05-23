Підняти авто – проста задача: час замінити пружини підвіски

Чуєте гуркіт, стук, щось волочиться по землі? Не знаєте що робити? Є рішення – час замінити пружини. Це не лише питання естетики, а й безпеки. Настав час розібратися, чому це відбувається і що з цим робити.

Чому підвіска авто просідає

Чому авто “просідає”? Головними винуватцями тут є вік автомобіля та зношеність його компонентів. Сталь через коливання зношується і підвіска авто падає.

При цьому, зменшується комфорт під час руху. Авто може гриміти, а при більш серйозних пошкодженнях — навіть шкребти днищем по дорозі. Виникає високий ризик втрати контролю над автомобілем на дорозі. Збільшується знос усіх компонентів підвіски.

Як підняти кліренс авто

Використання проставок

Встановлення проставок здається простим рішенням для підняття авто, але наслідки можуть бути невтішні. Ці елементи, хоча й підвищують висоту кузова, створюють додатковий тиск на підвіску. Це може призвести до прискореного зносу амортизаторів та сайлентблоків у важелях.

Переробка підвіски

Переробка підвіски — це більш комплексний та технічно вимогливий процес. Вам доведеться замінити: пружини підвіски, важелі, амортизатори, відбійники, стабілізатори, і т.д. Проте цей метод вимагає значних інвестицій та може призвести до складнощів із підбором запчастин у майбутньому.

Заміна пружин підвіски

Заміна старих пружин на нові є оптимальним варіантом для відновлення оригінальної висоти та жорсткості. Нові пружини не тільки піднімають автомобіль, але й відновлюють його здатність ефективно амортизувати удари. Головне підібрати пружини підвіски за розмірами.

Як підібрати правильні пружини для підвіски авто

Крім висоти, кількості витків та їх товщини, при виборі пружин варто звернути увагу на:

Матеріал. Більшість якісних пружин виготовляється з високоякісної хром-силікової або хром-ванадієвої сталі.

Більшість якісних пружин виготовляється з високоякісної хром-силікової або хром-ванадієвої сталі. Технології. Сучасні технології, як-от гаряча або холодна навивка, впливають на пружні властивості.

На ринку існує багато надійних виробників пружин, але ось кілька перевірених:

Lesjöfors. Шведська компанія, відома своїми високоякісними пружинами. Що виготовлені за передовою технологією завивки холодної сталі.

Шведська компанія, відома своїми високоякісними пружинами. Що виготовлені за передовою технологією завивки холодної сталі. KYB. Японський виробник, знаний своїми амортизаторами та пружинами. Що забезпечують відмінну керованість та комфорт водіння.

Японський виробник, знаний своїми амортизаторами та пружинами. Що забезпечують відмінну керованість та комфорт водіння. Bilstein. Німецький бренд, який спеціалізується на продуктивних пружинах. Пропонуючи покращену керованість та стабільність.

Німецький бренд, який спеціалізується на продуктивних пружинах. Пропонуючи покращену керованість та стабільність. Sachs. Надійність та міцність — головні їх характеристики, які добре підходять для європейських авто. Більшість європейських авто мають підвіску саме цього бренду.

Надійність та міцність — головні їх характеристики, які добре підходять для європейських авто. Більшість європейських авто мають підвіску саме цього бренду. Eibach. Виробник, відомий своїм вирішенням нестандартних задач, таких як ліфтування авто для їзди по бездоріжжю.

Заміна пружин підвіски є важливим аспектом утримання автомобіля у належному стані. Правильний підбір пружин через каталог https://avtoto.com.ua/ua/pidviska/stabilizator-pruzhini-pidviski/pruzhini-pidviski/ не тільки покращують відчуття їзди від поганих доріг, але й вбереже вас від підробок.