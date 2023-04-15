Суспільство

Під завалами у Слов’янську продовжують шукати чотирьох людей

15 Квітня 2023 18:29
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завали, слов'янськ, обстріли

Рятувальна операція у Слов’янську після вчорашнього ракетного удару росіян по місту продовжується. Наразі під завалами шукають чотирьох людей.

Про це в коментарі “Суспільне” заявила речник ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.

За її словами, станом на 15:30 рятувальники розібрали 75 тонн будівельних конструкцій.

“Під завалами шукають ще чотирьох людей”, – наводить видання слова Бахал.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни в п’ятницю, 14 квітня, вдарили ракетами по Слов’янську. Внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 11 людей.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що окупанти атакували місто ракетами С-300. Там зафіксували щонайменше сім “прильотів”.


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