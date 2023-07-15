Кримінал

Під Одесою зіткнулися фура і позашляховик: четверо загиблих, з яких – одна дитина

15 Липня 2023 14:24
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дтп

Аварія сталася сьогодні на трасі Одеса – Рені о пів на восьму годину ранку між селами Підгірне та Карналіївка в Одеській області.

“Зіткнення позашляховика з вантажним автомобілем сталося, коли в останнього лопнуло колесо і він виїхав на смугу зустрічного руху”, – повідомили в поліції.

Унаслідок ДТП водій позашляховика та троє його пасажирів, серед яких – одна дитина, загинули. Водій вантажівки отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік залишився на місці події, його перевірили на стан сп’яніння, він був тверезий.


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