Під Одесою зіткнулися фура і позашляховик: четверо загиблих, з яких – одна дитина

Аварія сталася сьогодні на трасі Одеса – Рені о пів на восьму годину ранку між селами Підгірне та Карналіївка в Одеській області.

“Зіткнення позашляховика з вантажним автомобілем сталося, коли в останнього лопнуло колесо і він виїхав на смугу зустрічного руху”, – повідомили в поліції.

Унаслідок ДТП водій позашляховика та троє його пасажирів, серед яких – одна дитина, загинули. Водій вантажівки отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік залишився на місці події, його перевірили на стан сп’яніння, він був тверезий.