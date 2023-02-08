Кримінал

Під обстрілами у Дворічній загинули двоє людей

8 Лютого 2023 19:09
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хова

У смт Дворічна Куп’янського району протягом дня під артилерійським обстрілом перебували житлові будинки. Біля 14:00 від поранень загинули двоє цивільних людей: 48-річний чоловік та жінка 45 років.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також додав, що у Чугуївському районі за день 5 поранених. У Вовчанську артилерійським вогнем пошкоджено щонайменше 7 багатоквартирних та 2 приватні житлові будинки. На місці працюють рятувальники. Люди отримують необхідно допомогу.


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