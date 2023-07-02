Суспільство

Під Києвом виявлено уламки винищувачів Hurricane часів Другої світової війни

2 Липня 2023 20:04
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археологія

У лісі на південь від Києва виявлено уламки восьми британських винищувачів Hurricane часів Другої світової війни.

Ця знахідка дуже рідкісна, тому що раніше в цих краях не було знайдено жодного літака по ленд-лізу, зазначає The Guardian.

Іржаві корпуси літаків були знайдені без радіостанції, кулеметів та іншого цінного обладнання. На думку істориків, деякі з переданих літаків були навмисно знищені після війни, щоб не платити США.

Москва мала передати гроші за будь-яке подароване військове обладнання, яке залишилося непошкодженим.

Національний музей авіації України має намір зібрати Hurricane та виставити їх на загальний огляд.


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