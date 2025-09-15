Під Києвом біля смітника вибухнув невідомий предмет: загинула жінка

У селі Морозівка Броварського району Київщини стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Про це повідомила Київська обласна прокуратура.
“Подія сталася 15 вересня близько 10:00. За попередніми даними, неподалік смітника вибухнув невідомий предмет. Унаслідок цього загинула 57-річна місцева жителька. 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований”, – йдеться у повідомленні.
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники. Правоохоронці вилучають речові докази, опитують свідків і встановлюють походження вибухонебезпечного предмета.