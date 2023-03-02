Кримінал

Під Харковом ворог застосував ударний безпілотник

2 Березня 2023 08:52
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Протягом минулої доби під вогнем окупантів були населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Як повідомив голова ОВА Олєг Синєгубов, ворог зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів обстрілював місто Куп’янськ, селища Ківшарівка та Великий Бурлук, села Красне, Глибоке, Стрілеча, Червона Зоря та інші. В районі с. Бударки ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням.

Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

У с. Кіндрашівка Куп’янського району через обстріл з РСЗВ пошкоджено адміністративну будівлю.


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