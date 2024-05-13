Кримінал

Під час наступу на Харківщині, росіяни взяли у полон цивільних українців

13 Травня 2024 15:42
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Російські окупаційні війська захопили у полон цивільних жителів прикордонної Вовчанської громади під час наступальних дій на Харківщині.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Окупанти помістили місцевих жителів до підвалу 11 травня. Деяким з них 13 травня вдалось втекти та дістатись до волонтерів. Наразі люди перебувають у безпеці.

Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Також людей примушували надавати пораненим окупантам медичну допомогу.

Звільненні з підвалу розповіли, що окупанти їх не били, але не випускали з приміщення. Місцева жителька припускає, що їх пошкодували, оскільки вона перев’язувала пораненому солдату ноги.

У прокуратурі зазначили, що окупанти продовжують насильно утримувати деяких людей у підвалі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Такі дії РФ також є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.


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