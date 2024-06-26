Суспільство

Під час матчу Україна – Бельгія вболівальники розгорнули банер із зображенням Назарія “Грєнки” Гринцевича
26 Червня 2024 20:28
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Під час футбольного матчу Україна – Бельгія українські вболівальники розгорнули банер із зображенням загиблого українського військового Назарія “Грєнки” Гринцевича.

Зображення на банері згенерував штучний інтелект із фотографій 182 полеглих українських військових, які в цивільному житті належали до фанатських рухів українських клубів. А сам Назарій Гринцевич уболівав за місцеву «Ниву».

Мета такої акції — нагадати світу, що тисячі футбольних фанатів боронять Україну на фронті.

Банер із зображенням Назарія Гринцевича / Фото з соцмереж

21-річний Назарій Гринцевич із позивним Грєнка загинув на війні 6 травня. Навесні 2022 року він три місяці захищав Маріуполь у складі тоді ще полку, а нині бригади “Азов”, ставши наймолодшим оборонцем “Азовсталі”.


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