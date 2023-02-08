Під Бахмутом українські прикордонники відбили чотири російські штурмові групи

Українські прикордонники за допомогою мінометів знешкодили кілька штурмових груп окупаційних військ на околицях міста Бахмута Донецької області.

«Аеророзвідка прикордонників виявила просування ворожих штурмових груп до наших позицій. Наші захисники здійснили по ворогу мінометний обстріл», — йдеться в повідомленні ДПСУ.

У результаті одного окупанта було ліквідовано, чотирьох поранено.

На іншому напрямку ще три ворожі групи піхоти рухалися для атаки на українські позиції.

«Мінометні розрахунки прикордонників відпрацювали по противнику та ліквідували частину бойовиків», — додали у Держприкордонслужбі.