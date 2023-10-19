Суспільство

Під Авдіївкою збито ворожий Су-25, вже п’ятий за 10 діб

19 Жовтня 2023 10:58
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війна

Літак російських окупантів Су-25 було збито під Авдіївкою Донецької області минулої доби, повідомив спікер Об’єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

“За підтримки авіації ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку, наші воїни за минулу добу відбили три атаки ворога та збили ще один ворожий штурмовик Су-25. Це вже п’ятий літак, збитий у Донецькій області за останні 10 діб”, – сказав Штупун в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, окупанти досить активно використовують штурмову фронтову авіацію для підтримки своїх наступальних підрозділів, це здебільшого дозвукові літаки, які змушені підлітати близько до українських позицій. “Також ворог використовує по всьому таврійському напрямку Су-35 і Су-34, вони не заходять у зону дії нашого ППО, стріляють здалеку, бояться”, – розповів представник сил оборони таврійського напрямку.

Він повідомив, за минулу добу на мелітопольському напрямку військовослужбовці ОСУВ “Таврія” просунулися на південний захід від с. Вербове Запорізької області. “Ми просунулися до 400 м у певних напрямках”, – розповів Штупун.

Представник сил оборони таврійського напрямку розповів, що ворог упродовж минулої доби завдав двох ракетних та 29 авіаційних ударів, провів 34 бойові зіткнення та здійснив 930 артилерійських обстрілів. Більшість цих бойових зіткнень – це саме Авдіївка і ще більше – Мар’їнка.

“Також безуспішно окупанти намагалися проводити наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського. І на мар’їнському напрямку агресор збільшив активність, наші захисники відбили за добу аж 17 атак окупантів. Це тільки в районі Мар’їнки і ще чотири біля Новомихайлівки – це також поруч. На шахтарському напрямку ми завдали втрат у районі Новомайорського, це на Донеччині, і також продовжуємо стримувати ворога в районах Новодар’ївки та на схід від Малої Токмачки Запорізької області”, – розповів Штупун.


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