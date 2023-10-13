Під Авдіївкою ворог втрачає по 750 осіб на день — ЗСУ

Російські окупанти в районі Авдіївки Донецької області третю добу втрачають понад 750 осіб на день. Війська РФ відмовляються йти в бій через масштаб втрат.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

«Лікарні Донецька та прилеглих населених пунктів переповнені. Окупанти почали відмовлятися йти в бій, знаючи про масштаб втрат. Третій день поспіль збільшуються їхні втрати — щодоби понад 750 осіб», — сказав він.

Штупун додав, що окупанти рано чи пізно видихнуться, а ЗСУ чекали на цю атаку і збирали сили.

Він додав, що за добу було 27 авіаційних ударів, 49 штурмів і 831 обстріл, 80% з яких припало на райони Авдіївки та Мар’їнки.