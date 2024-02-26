Під Авдіївкою Сили оборони посилюють лінію оборони у західному напрямку — Тарнавський

Українські військові організовують лінію оборони на захід від Авдіївки, щоб завдати росіянам максимальних втрат. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

За його словами, за добу в зоні його відповідальності було 45 авіаційних ударів, 72 штурми ворога, 897 артилерійських обстрілів та 83 удари дронами-камікадзе.

У районі Мар’їнки окупанти намагалися прорватися 40 разів, під Авдіївкою — 25 разів, на Запоріжжі — шість разів.

“На Авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів на захід від Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян і завдати йому найбільших втрат”, – заявив Тарнавський.

За минулий день армія РФ втратила там убитими та пораненими 447 людей. Також вибито 62 одиниці техніки та 266 безпілотників.

“Для українських сил оборони пріоритетом у складних обставинах на полі бою є збереження життя наших військових”, – наголосив воєначальник.