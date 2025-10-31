Перший день листопада: синоптики попередили про мороз в частині України

У суботу, 1 листопада, в Україні переважатиме суха погода. У більшості регіонів очікується мінлива хмарність, в кількох областях прогнозують температури нижче нуля.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра в Україні переважатиме мінлива хмарність. Опадів не прогнозують, лише на північному сході країни місцями можливий невеликий дощ.

Уночі та вранці в Карпатах і на Прикарпатті подекуди туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме +3…8 °C, у західних, Житомирській та Вінницькій областях від -1…+4 °C. Вдень повітря прогріється до +9…+14 °C, на Закарпатті та крайньому півдні країни до +17 °C.