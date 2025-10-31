        Суспільство

        Перший день листопада: синоптики попередили про мороз в частині України

        Галина Шподарева
        31 Жовтня 2025 22:33
        Стрийський парк у Львові / Фото: Головне в Україні
        Стрийський парк у Львові / Фото: Головне в Україні

        У суботу, 1 листопада, в Україні переважатиме суха погода. У більшості регіонів очікується мінлива хмарність, в кількох областях прогнозують температури нижче нуля.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра в Україні переважатиме мінлива хмарність. Опадів не прогнозують, лише на північному сході країни місцями можливий невеликий дощ.

        Уночі та вранці в Карпатах і на Прикарпатті подекуди туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

        Температура вночі становитиме +3…8 °C, у західних, Житомирській та Вінницькій областях від -1…+4 °C. Вдень повітря прогріється до +9…+14 °C, на Закарпатті та крайньому півдні країни до +17 °C.

        Погодна мапа України на 1 листопада / Фото: Укргідрометцентр

