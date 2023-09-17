Перші судна зайшли до Чорноморська українським зерновим коридором

Перші два суховантажа Resilient Africa і Aroyat прибули в порт Чорноморськ в Одеській області альтернативним зерновим коридором, повідомило агентство Associated Press з посиланням на Адміністрацію морських портів України.

Учора, 16 вересня, міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомляв, що судна зайдуть у порт для завантаження 20 тис. тонн пшениці для країн Африки та Азії.

Кораблі скористалися маршрутом під прапором Палау, а їхні екіпажі складалися з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

10 серпня військово-морські сили України оголосили про відкриття тимчасових коридорів для торгових суден, що йдуть у напрямку або з чорноморських портів Чорноморськ, Одеса та Південний. Основний зерновий коридор був закритий разом із припиненням зернової угоди — Росія вийшла з неї, звинувативши інші сторони у відмові виконувати вимоги Москви. Росія оголосила всі суди, що слідують в українські порти, потенційними військовими цілями. Україна зробила дзеркальне оголошення.