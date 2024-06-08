Переваги використання точного позиціювання у землеробстві

Аграрний сектор активно впроваджує новітні технології для підвищення ефективності та продуктивності. Однією з таких інновацій є використання RTK (Real-Time Kinematic) технологій у землеробстві. Ця методика називається точне землеробство та відкриває нові можливості для оптимізації сільськогосподарських процесів.

Що таке RTK?

RTK – це метод обробки даних супутникових систем навігації, що дозволяє досягати сантиметрової точності позиціювання в реальному часі. В основі цієї технології лежить порівняння сигналів, отриманих зі супутників, з даними від базової станції, розташованої на відомій координатній точці. Завдяки цьому можна коригувати похибки, що виникають при передачі сигналів через атмосферу та інші фактори.

Точність і ефективність

Одна з головних переваг RTK у землеробстві – це висока точність позиціювання. Традиційні GPS-навігатори можуть мати похибку від кількох метрів до десятків метрів, що для аграрного сектору часто є неприйнятним. Використання RTK дозволяє зменшити похибку до 1-2 сантиметрів, що критично важливо для точного управління технікою.

Автоматизація техніки

Технологія дозволяє впроваджувати автоматизовані системи управління для такої техніки:

трактори,

комбайни,

оприскувачі та інше обладнання.

Завдяки RTK фермери можуть програмувати маршрути руху техніки з максимальною точністю, що дозволяє уникнути пропусків при обробці полів. Це сприяє зменшенню витрат на пальне, добрива та засоби захисту рослин, а також покращує якість обробки ґрунту.

Оскільки більшість процесів можна програмувати і контролювати дистанційно, фермери можуть зосередитися на стратегічному управлінні господарством, а не на рутинних операціях.

Економія ресурсів

Завдяки високій точності можна значно зменшити використання ресурсів. Точне внесення добрив і засобів захисту рослин дозволяє мінімізувати їх витрати, що не лише зменшує витрати фермера, але й зменшує негативний вплив на навколишнє середовище. До того ж, оптимізація посівів і збирання врожаю забезпечує більш раціональне використання водних ресурсів.

Підвищення врожайності

Точне позиціювання, яке забезпечує RTK, дозволяє фермерам більш ефективно управляти процесом вирощування культур. Наприклад, можна з точністю визначати місця, де необхідно внести більше добрив або здійснити додатковий полив. Це забезпечує оптимальні умови для росту рослин, що у підсумку веде до підвищення врожайності.

Куди звернутися для підключення?

Якщо ви вирішили впровадити RTK технології у своєму господарстві, зверніть увагу на пропозиції від компанії Київстар. Вони пропонують послугу mAgri.RTK, яка базується на надсучасному обладнанні від компанії Trimble – визнаного світового лідера у сфері точного землеробства. Київстар забезпечує цілодобовий моніторинг стану мережі та надає технічну підтримку, а також гарантує безперебійну роботу завдяки резервним каналам.

Впровадження RTK технологій у землеробстві відкриває нові горизонти для ефективного і сталого розвитку аграрного сектора. Висока точність, автоматизація, економія ресурсів і підвищення врожайності – це лише частина переваг, які надає ця інноваційна технологія. Тож, не дивно, що все більше аграріїв звертають увагу на можливості, які відкриває використання RTK у землеробстві, і активно впроваджують цю технологію у свої господарства.