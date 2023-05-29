Переваги холодильників Side-by-Side

Популярність холодильників Side-by-side зростає з кожним роком. Особливість конструкції полягає в розташуванні холодильної та морозильної камер пліч-о-пліч. Обидва відсіки мають однакову місткість, на відміну від «європейських» моделей, де морозилка займає мінімум місця. Мода на холодильники Side-by-Side прийшла зі Сполучених Штатів, де подібна кухонна техніка стоїть у кожному будинку. Чому великогабаритні американські моделі мають попит, пояснюємо в цій статті.

Відмінна місткість

Головний плюс американських холодильників – їх розмір. Загальний літраж обох камер становить від 500-700 літрів, що приблизно вдвічі більше, ніж у європейських версіях. Величезний простір ідеально для любителів купувати продукти із запасом на тиждень наперед, а також для великих сімей з 4-5 і більше людей, у яких їжа зникає з шаленою швидкістю. Side-by-Side вибирають люди, які звикли робити продуктові заготівлі та заморожувати їх для подальшого приготування. Для цих цілей ідеально підходить велика морозильна камера, в якій можна розмістити все – від цільних тушок тварин чи птиці до ящиків з ягодами, фруктами, овочами чи напівфабрикатами. Завдяки чудовій місткості ціна холодильника американського типу виправдана на 100%.

Зручність експлуатації

Паралельне розташування камер з ручками, що знаходяться у верхній частині дверцят, дозволяє господарям не нахилятися за потрібними продуктами до підлоги. Це особливо важливо для людей із проблемами опорно-рухового апарату. Зручні холодильники Side-by-side для сімей з маленькими дітьми: ризик, що малюк дістанеться морозилки і наведе там сумнівні порядки, зведений до нуля. Дводверний холодильник забезпечує відмінний огляд обох зон одночасно: наприклад, щоб кухар міг вивчити інгредієнти, що є під рукою, і визначитися зі стравою на вечерю.

Численні корисні опції

Завдяки великим габаритам холодильники Side-by-side вміщують максимум корисних рішень, наприклад:

окремі зони свіжості з різною температурою для зберігання різних продуктів (відсіки для фруктів та овочів, лоток для яєць);

великі знімні полиці з можливістю регулювання за висотою для розміщення великих шматків м’яса чи об’ємних контейнерів;

льодогенератор, диспенсер для газованої води та навіть винний відсік з підставками для пляшок.

Для боротьби з хвороботворними бактеріями у холодильниках використовуються антибактеріальне покриття та функція іонізації. Режими суперохолодження та суперзаморозки дозволяють моментально знизити температуру продуктів для збереження максимуму їхньої користі. Зручне автоматичне керування через електронну панель відкриває доступ до різних режимів в один рух руки. Особлива конструкція з різними відділеннями запобігає змішуванню ароматів у внутрішніх відсіках холодильника. Очищаючі фільтри з активованим вугіллям позбавляють неприємних запахів.

Автономне охолодження

Холодильники Side-by-Side оснащені автономними камерами, які можуть працювати незалежно один від одного. Наприклад, їдучи у відпустку, можна відключити порожній холодильний відсік, але залишити увімкненою морозилку, що ідеально для безпеки та економії електроенергії.