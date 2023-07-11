Перекази та шопінг у 29 світових валютах усього за кілька кліків із застосунком ZEN

Європейський фінтех-проєкт ZEN.COM відкрив свої сервіси для українців! Тепер ви можете легко та вигідно робити внутрішні та міжнародні перекази, обмінювати валюту за вигідним курсом, безпечно оплачувати товари на іноземних сайтах. Персональний рахунок ZEN підтримує операції у 29+ валютах.

Універсальний інструмент для фінансової свободи

Універсальний сервіс ZEN допомагає здійснювати десятки фінансових операцій незалежно від місцезнаходження людини та часу доби. Щоб переказати гроші на карту, вам потрібен лише доступ до мережі та смартфону. Завантажте програму на особистий девайс, пройдіть реєстрацію та отримайте персональний мультивалютний рахунок.

ZEN — професіонал у сфері переміщення фінансів. Здійснюйте блискавичні перекази безпечно та вигідно. Функціональний застосунок ZEN дає змогу переказувати кошти на картки Mastercard® різних банківських установ у будь-якій із 29 валют. Неважливо, де знаходяться сторони операції — в одній країні чи в різних.

Візьміть до уваги, що з 05.10.2022 заборонено Р2Р-перекази з гривневих карток українських банків на картки іноземних банків. Р2Р-перекази з валютних карток українців допускаються лише в межах ліміту, розмір якого становить 100 тис. грн (в еквіваленті).

Кому стане в пригоді сервіс

Унікальний персональний рахунок працює із 29+ валютами! Гроші можна легко та швидко конвертувати прямо в межах застосунку. Поповнюйте рахунок у гривнях і за необхідності обмінюйте на долари або локальні валюти інших країн за низьким курсом. Євро, долари, злоті та ще понад два десятки різних валют — усе стає доступним в одному додатку.

Після обміну гроші можна використовувати на власний розсуд: зберігати, переводити або витрачати на шопінг в онлайн-магазинах, уникаючи переплат за внутрішню конвертацію.

Це зручно, якщо ви отримуєте гроші або відправляєте перекази за кордон, часто купуєте товари на іноземних сайтах, займаєтеся волонтерською діяльністю. Дізнатися більше про можливості ZEN можна на сайті zen.com.

Платіжна картка Mastercard від ZEN

Застосунок дає можливість оформити платіжну картку ZEN Mastercard®. Віртуальну — для переказів, підписок, шопінгу. Її можна інтегрувати з електронним гаманцем (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay та Xiaomi Pay). За бажанням можна отримати традиційну пластикову картку — для здійснення платежів і зняття готівки в банкоматах.

Як поповнити ZEN

Поповнюйте рахунок ZEN готівкою через сервіс Paysafecash та в терміналах Planet Cash, переказом з карток Mastercard®, VISA. Також можна поповнити ZEN через Apple Pay, Google Pay, внутрішнім чи міжнародним банківським переказом.

Ваші ZEN-переваги

Активні користувачі ZEN щодня:

надсилають та отримують перекази з будь-якої точки світу;

вигідно обмінюють валюту;

оплачують товари в іноземній валюті без прихованих комісій за конвертацію.

Підтримку ZEN в Україні забезпечують ПриватБанк, Mastercard Україна та Visa Україна. Встановлюйте ZEN на смартфон для отримання значних фінансових можливостей.