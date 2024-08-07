Політика

Переговори про припинення вогню у Газі на завершальній стадії – Блінкен
7 Серпня 2024 14:30
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ізраїль, блінкен, війна
Ентоні Блінкен / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Переговори про припинення вогню на Близькому Сході на завершальній стадії.

Як повідомляє Euronews, про це він сказав після американсько-австралійських переговорів в Аннаполісі.

«Всі в регіоні повинні розуміти, що подальші атаки лише поглиблюють конфлікт, …і підвищують ризик небезпечних наслідків, які ніхто не може передбачити і ніхто не може повністю контролювати… Вкрай важливо, щоб усі в регіоні проаналізували ситуацію. Зрозуміли ризик прорахунків і прийняли рішення, які будуть сприяти зниженню напруженості, а не її загостренню. Це особливо актуально з огляду на вирішальний момент, на якому ми перебуваємо в переговорах про припинення вогню в Газі», – сказав Блінкен.


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