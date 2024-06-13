Суспільство

Перед подорожжю платними дорогами Молдови: Пам’ятка українським водіям

13 Червня 2024 15:18
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Подорожуючи Молдовою автомобілем, українським водіям важливо знати про систему платних доріг. В країні діє система електронного збору оплати за проїзд, яка охоплює більшість автомагістралей та швидкісних доріг. Ця стаття допоможе вам підготуватися до подорожі платними дорогами Молдови, надаючи інформацію про типи доріг, правила оплати, пільги та поради щодо економії

Типи платних доріг Молдови: Огляд системи

В Молдові існує два типи платних доріг:

  1. Віньєткові дороги. Для проїзду цими дорогами протягом певного періоду часу (1 день, 7 днів, місяць або рік) потрібно придбати віньєтку. Їх можна купити онлайн, на прикордонній території та в пунктах обслуговування клієнтів.
  2. Платні пункти проїзду. На цих дорогах оплата стягується за кожен проїзд через пункт проїзду. Оплата може здійснюватися готівкою, банківською карткою або за допомогою електронного транспондера.

Урок за уроком: Як придбати та активувати віньєтку

  1. Перейдіть на веб-сайт Міністерства транспорту Молдови 
  2. Створіть обліковий запис або увійдіть до існуючого.
  3. Виберіть тип віньєтки та термін її дії. Віньєтки доступні для різних типів транспортних засобів та на різні періоди часу. Оберіть ту, яка відповідає вашим потребам.
  4. Введіть номерний знак вашого автомобіля.
  5. Оплатіть віньєтку онлайн за допомогою банківської картки.

Важливо також не загубити квитанцію про оплату вашої віньєтки до закінчення її дії аби завжди мати підтвердження сплати податку. 

Пільги та звільнення для іноземців: Шанси заощадити

На початку повномасштабного вторгнення Молдова скасувала оплату більшості послуг для українців. Проїзд дорогами країни став для громадян України безкоштовним, але тільки до січня 2023 року. Зараз необхідно оплачувати віньєтку на рівні з іншими іноземцями. 

Інші правила дорожнього руху в Молдові: Що повинні мати українці

Для безпечної подорожі кожен приїжджий повинен мати зелену карту в Молдову. Це страховий документ, що забезпечує покриття збитків третім особам в разі ДТП. Зелена є обов’язковою на території Молдови та більшості Європейських країн, за її відсутності водій не зможе перетнути кордон держави та ризикує отримати штраф. Тож, перед поїздкою варто придбати поліс на сайті https://minfin.com.ua/ua/insurance/greencard/europe/

Вартість зеленої карти: Від чого залежить ціна

Ціна зеленої карти залежить від декількох основних пунктів:

  • тип автомобіля;
  • об’єм двигуна;
  • термін дії страховки;
  • країна подорожі.

Зелена карта в Молдові коштує дешевше, ніж в решті країн, що є приємним для водіїв.


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