Політика

Пентагон повідомив, що увійшло до нового оборонного пакету для України

24 Квітня 2024 18:35
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сша, зброя
Відправка зброї з США до України / Фото: Department of Defense

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 1 мільярда доларів.

Як повідомив Пентагон, до нового пакета військової допомоги від США увійшли:

  • ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО;
  • зенітні ракети Stinger;
  • стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи набої 50-го калібру для боротьби з дронами;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасною речовиною та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 60 мм;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);
  • багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
  • транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;
  • тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
  • протитанкові ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • аеродромно-допоміжне обладнання;
  • протиброньові міни;
  • протипіхотні міни Claymore;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • прилади нічного бачення;
  • запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні, 24 квітня, підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги у майже 61 мільярд доларів.


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