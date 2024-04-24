Пентагон повідомив, що увійшло до нового оборонного пакету для України

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 1 мільярда доларів.
Як повідомив Пентагон, до нового пакета військової допомоги від США увійшли:
- ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО;
- зенітні ракети Stinger;
- стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи набої 50-го калібру для боротьби з дронами;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасною речовиною та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;
- артилерійські снаряди калібру 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 60 мм;
- бойові машини піхоти Bradley;
- мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);
- багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
- транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;
- тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
- протитанкові ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- аеродромно-допоміжне обладнання;
- протиброньові міни;
- протипіхотні міни Claymore;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- прилади нічного бачення;
- запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні, 24 квітня, підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги у майже 61 мільярд доларів.