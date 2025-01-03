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В аеропортах по всій Німеччині стався збій комп’ютерної системи поліції
3 Січня 2025 18:29
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авіа, німеччина
Черги в аеропорту / Фото: Bild

Аеропорти в усій Німеччині постраждали від збою, що торкнувся комп’ютерних систем Федеральної поліції, повідомляє газета Bild із посиланням на джерело.

Йдеться про системи, які використовуються для перевірки пасажирів, що в’їжджають. Представник поліції в аеропорту Франкфурта розповів, що тепер “багато речей, які робила система, доводиться робити вручну”. Причина збою поки невідома.

За даними WDR, проблеми спостерігаються в аеропортах Дюссельдорфа, Кельна/Бонна і Дортмунда, а також Франкфурта. При цьому тільки у Франкфурті можна використовувати альтернативну систему, а в Дюссельдорфі пасажири, які прилетіли, поки залишаються в літаку.


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