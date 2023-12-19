Суспільство

Пентагон почав спецоперацію проти хуситів для захисту судноплавства у Червоному морі

19 Грудня 2023 09:51
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пентагон

США оголосили про початок спецоперації під назвою “Prosperity Guardian” для захисту судноплавства у Червоному морі.

Як передає Укрінформ, про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, повідомляє пресслужба відомства.

“Червоне море – це найважливіший водний шлях, а також великий торговельний коридор, що полегшує міжнародну торгівлю. Країни, які підтримують основний принцип свободи судноплавства, повинні об’єднатися, щоб вирішити проблему, яку створює цей недержавний суб’єкт (хусити – ред.)”, – заявив Остін.

Повідомляється, що операція “Prosperity Guardian” об’єднує декілька країн, зокрема, Велику Британію, Бахрейн, Канаду, Францію, Італію, Нідерланди, Норвегію, Сейшельські острови та Іспанію для спільного розв’язання проблем безпеки у південній частині Червоного моря та Аденської затоки.

“Це міжнародний виклик, що вимагає колективних дій. Тому сьогодні я оголошую про започаткування операції “Prosperity Guardian”, яка зосереджується на безпеці у Червоному морі”, – йдеться у повідомленні.


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