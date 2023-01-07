Політика

Пентагон підтверджує, що Росія порушила оголошене нею ж “перемир’я”

7 Січня 2023 12:40
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пентагон, росія

Попри оголошене Росією одностороннє “припинення вогню” нібито у зв’язку з відзначенням Різдва за православною традицією, російські військові продовжували вести бойові дії.

Як повідомляє “Європейська правда“, про це на брифінгу в п’ятницю заявила заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лора Купер.

“Що стосується заяви Путіна про припинення вогню, можу сказати вам, що сьогодні в Україні ми спостерігаємо бойові дії, навіть якщо формально йдеться про “припинення вогню”, – зазначила вона.

За словами Купер, російські війська потребують перепочинку й переозброєння, та оголошене Росією “перемир’я” недостатньо тривале, аби втілити це в життя.

“Знову ж таки, це заява Путіна, яку ми повинні сприймати з певною часткою скептицизму. Це той самий чоловік, який сказав, що не буде вторгатися в Україну”, – нагадала представниця Пентагону.

Пізніше на уточнювальне питання, чи можна говорити, що саме російські сили порушили деклароване ними ж “припинення вогню”, Купер сказала: “Я можу підтвердити, що бойові дії тривають. І, звичайно, на місці воюють росіяни. Тож так”.


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