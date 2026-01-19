Павла “Лазаря” Єлізарова призначили заступником командувача ПС для створення антидронового купола

Підписано наказ про призначення заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ командира підрозділу Lasar’s group Павла “Лазаря” Єлізарова. Він відповідатиме за розвиток малої протиповітряної оборони та напрям перехоплення ворожих дронів.

Про призначення повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Павла “Лазаря” Єлізарова призначили на нову посаду в межах рішень щодо трансформації системи захисту українського неба на тлі зростання повітряних атак з боку Росії. Зазначається, що у 2025 році РФ запустила по Україні до 100 тисяч ударних безпілотників різних типів, що призвело до пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, численних влучань у житлові будинки та жертв серед цивільного населення.

Реклама

Реклама

Новий заступник командувача Повітряних Сил відповідатиме за розвиток малої ППО та побудову системи перехоплення дронів. Йдеться про формування масштабної антидронової системи, яка має знищувати повітряні загрози ще на підльоті, а не реагувати після ударів.

“Наше завдання — побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті. Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. Лазар — саме з таких”, — йдеться в повідомленні.

Павло Єлізаров очолював підрозділ Lasar’s group, який називають одним із найрезультативніших у Силах оборони. За час його керівництва підрозділ знищив ворожу техніку на понад 13 млрд доларів. За наданими даними, кожен п’ятий знищений російський танк — результат роботи цієї групи, а в межах програми “Армія дронів.Бонус” підрозділ стабільно входив до числа лідерів.

Основним завданням нового напрямку визначено масштабування цього досвіду та створення системи, яка працюватиме на рівні всієї країни.

“Ми маємо змінювати підходи, структури й логіку роботи — щоб технології реально працювали на полі бою, а не залишались у презентаціях. Результат не буде завтра, але ми будуємо систему вже сьогодні. Антидроновий купол — це не про майбутнє. Це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть в час війни”, — написав Федоров.

Також повідомляється, що найближчим часом очікуються нові кадрові призначення в межах посилення команд у сфері оборони.